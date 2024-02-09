Бондарь Леонид Лукич
Место рожденияОзинский р-н, с. Липово, Самарская обл, Россия
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ??? Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ??? Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??? Валентина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно