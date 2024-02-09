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Бондарь Леонид Лукич

Место рождения

Озинский р-н, с. Липово, Самарская обл, Россия

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Бондарь Лука ???

Мать: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ??? Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ??? Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??? Валентина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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