??? Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди??? Валентина

??? Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Леонид Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарь Леонид Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарь Леонид Лукич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.