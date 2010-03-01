Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична

Место рождения

Озинский р-н, с. Липово, Самарская обл, Россия

Дата рождения

02.11.1930

Дата смерти

01.03.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1930

Отец: Бондарь Лука ???

Мать: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Завед в торг базе / Бухгалтер в столовой
Место жительства
Неизвестно
Образование
29.09.1948
Специальность: бухгалтер промпредприятий
Бракосочетание
1950

Муж: Колесников Василий Веогориж Иванович

Рождение ребёнка
15.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Василий Веогориж Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Василий Веогориж Иванович

Место жительства
?.07.1973
Откуда: г. Кировск, ул. Строительная 1 Куда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Василий уехал на 2 мес раньше (апрель-май), чтоб устроиться на работу и организовать жилье
Место жительства
?.06.1984
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Кировск, ул. Строительная 1
Место жительства
12.07.2006
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, г. Строитель, ул. Жукова 7, кв 72
Смерть
01.03.2010
Причина смерти: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

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