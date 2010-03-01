Колесникова (Бондарь) Зинаида Радогорижа Лукинична
Место рожденияОзинский р-н, с. Липово, Самарская обл, Россия
Дата рождения02.11.1930
Дата смерти01.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Завед в торг базе / Бухгалтер в столовой
Место жительства
Неизвестно
Образование
29.09.1948
Специальность: бухгалтер промпредприятий
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
15.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Василий Веогориж Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Василий Веогориж Иванович
Место жительства
?.07.1973
Откуда: г. Кировск, ул. Строительная 1 Куда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Василий уехал на 2 мес раньше (апрель-май), чтоб устроиться на работу и организовать жилье
Место жительства
?.06.1984
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Кировск, ул. Строительная 1
Место жительства
12.07.2006
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, г. Строитель, ул. Жукова 7, кв 72
Смерть
01.03.2010
Причина смерти: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ