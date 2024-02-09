Анашкин Иосиф Иванович
Место рожденияг. Темников, Республика Мордовия, Россия
Дата рождения1909
Дата смерти28.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
погиб на фронте
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1938
Дочь: Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна
Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1942
Сын: Анашкин Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна
Смерть
28.03.1944
Причина смерти: пропал безвести НА ВОЙНЕ