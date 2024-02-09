Анашкин Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашкин Иосиф Иванович

Место рождения

г. Темников, Республика Мордовия, Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

28.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
погиб на фронте
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1938

Дочь: Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна

Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1942

Сын: Анашкин Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Смерть
28.03.1944
Причина смерти: пропал безвести НА ВОЙНЕ

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