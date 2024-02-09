Анашкин Владимир Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1942
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
взрывник на шахте
Место жительства
Неизвестно
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Место жительства
1965
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Бракосочетание
1969
Жена: Анашкина Клава
Рождение ребёнка
?.02.1970
Сын: Анашкин Андрей
Мать ребёнка: Анашкина Клава
Смерть
1985
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Причина смерти: УДУШЬЕ УГАРНЫМИ ГАЗАМИ В СВОЕМ ГАРАЖЕ В МАШИНЕ