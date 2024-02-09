Анашкин Владимир Иосифович 22.04.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнашкин Владимир Иосифович

Анашкин Владимир Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1942

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942

Отец: Анашкин Иосиф Иванович

Мать: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
взрывник на шахте
Место жительства
Неизвестно
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Место жительства
1965
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Бракосочетание
1969

Жена: Анашкина Клава

Рождение ребёнка
?.02.1970

Сын: Анашкин Андрей

Мать ребёнка: Анашкина Клава

Смерть
1985
г. Магадан, Магаданская обл, Россия
Причина смерти: УДУШЬЕ УГАРНЫМИ ГАЗАМИ В СВОЕМ ГАРАЖЕ В МАШИНЕ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.