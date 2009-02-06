Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна
Место рожденияМакеевка, мкр Ханженково, Донецкая обл, Украина
Дата рождения01.05.1938
Дата смерти06.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осколков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анашкин Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в «мужских» магазинах / Учетчик на шахте
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анашкин Николай
Рождение ребёнка
20.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осколков Иван
Смерть
06.02.2009