Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсколкова (Анашкина) Мая Иосифовна

Осколкова (Анашкина) Мая Иосифовна

Место рождения

Макеевка, мкр Ханженково, Донецкая обл, Украина

Дата рождения

01.05.1938

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1938

Отец: Анашкин Иосиф Иванович

Мать: Бондарь (Усик) Дарья (Дора) Капострибижа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашкин Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец в «мужских» магазинах / Учетчик на шахте
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анашкин Николай

Рождение ребёнка
20.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осколков Иван

Смерть
06.02.2009

Мы используем куки для улучшения работы сайта.