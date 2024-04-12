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Петровский Анатолий Васильевич

Место рождения

Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

28.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебаклей, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.11.1960

Дочь: Михалькова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.06.1975

Дочь: Петровская Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стройкина Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

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