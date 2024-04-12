Петровский Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1945
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1945
Рождение ребёнка
13.11.1960
Дочь: Михалькова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.06.1975
Дочь: Петровская Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стройкина Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Петровская Мартыненко Мария Ивановна