Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1942
Отец: Мартыненко Иван
Рождение ребёнка
13.11.1960
Дочь: Михалькова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1975
Дочь: Петровская Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прохорова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стройкина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петровский Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич
Смерть
Неизвестно