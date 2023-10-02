Петровская Мартыненко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1942

Отец: Мартыненко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1960

Дочь: Михалькова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.06.1975

Дочь: Петровская Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прохорова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стройкина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петровский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Петровский Анатолий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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