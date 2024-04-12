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Петровский Юрий Анатольевич
Петровский Юрий Анатольевич
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Древо
Место рождения
Камышловский
, Любинский муниципальный район, Омская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петровский Анатолий Васильевич
1945 г.р.
Мать
Петровская Мартыненко Мария Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Петровский Анатолий Васильевич
Мать:
Петровская Мартыненко Мария Ивановна
Камышловский
, Любинский муниципальный район, Омская область
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