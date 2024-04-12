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Петровский Юрий Анатольевич

Место рождения

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровский Анатолий Васильевич

Мать: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Камышловский, Любинский муниципальный район, Омская область
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