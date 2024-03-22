Петровская Наталья Анатольевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1975
Рождение ребёнка
28.01.1997
Сын: Петровский Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Кислицын Анатолий
Рождение ребёнка
10.01.2001
Сын: Петровский Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Кислицын Анатолий
Рождение ребёнка
12.07.2007
Сын: Петровский Олег Анатольевич
Отец ребёнка: Кислицын Анатолий