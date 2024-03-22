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Петровская Наталья Анатольевна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

04.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1975

Отец: Петровский Анатолий Васильевич

Мать: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
28.01.1997

Сын: Петровский Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Кислицын Анатолий

Рождение ребёнка
10.01.2001

Сын: Петровский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Кислицын Анатолий

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
12.07.2007

Сын: Петровский Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Кислицын Анатолий

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