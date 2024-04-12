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Петровский Иван Анатольевич

Место рождения

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровский Анатолий Васильевич

Мать: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Наталья

Любино-Малороссы, Любинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Наталья

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