Петровский Иван Анатольевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петровская Наталья