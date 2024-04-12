Стройкина (Петровская) Валентина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стройкина (Петровская) Валентина Анатольевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровский Анатолий Васильевич

Мать: Петровская Мартыненко Мария Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1993

Дочь: Бородихина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Стройкин Евгений

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стройкина Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Стройкин Евгений

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стройкин Григорий Евгеньевич

Отец ребёнка: Стройкин Евгений

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стройкин Евгений

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