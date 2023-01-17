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Истомин Василий Иренеевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Истомин Ириней Матвеевич

Мать: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Истомин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Истомин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Истомин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: --- Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: --- Августа Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Шилова Апполинария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Истомин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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