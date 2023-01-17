Истомин Василий Иренеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1895
Сын: Истомин Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Истомин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Истомин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: --- Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: --- Августа Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Шилова Апполинария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Истомин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно