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Истомин Михаил Васильевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Истомин Василий Иренеевич

Мать: не указана

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.01.1924

Дочь: Шестакова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Истомина Александра Ивановна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.01.1938

Сын: Истомин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Истомина Александра Ивановна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Александра Ивановна

Смерть
1966
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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