Истомин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Истомин Василий Иренеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1924
Дочь: Шестакова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Истомина Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1938
Сын: Истомин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Истомина Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966