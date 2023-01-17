Истомин Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.01.1938
Дата смерти19.07.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938
Бракосочетание
25.04.1964
Жена: Истомина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1966
Дочь: Полканова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Истомина Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полканова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Истомина Нина Алексеевна
Смерть
19.07.1984