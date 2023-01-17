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Истомин Валентин Михайлович

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

05.01.1938

Дата смерти

19.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1938

Отец: Истомин Михаил Васильевич

Мать: Истомина Александра Ивановна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
25.04.1964

Жена: Истомина Нина Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1966

Дочь: Полканова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Истомина Нина Алексеевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полканова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Истомина Нина Алексеевна

Смерть
19.07.1984
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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