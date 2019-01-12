Истомина (Вахина) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (Вахина) Нина Алексеевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

25.04.1942

Дата смерти

12.01.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942

Отец: Вахин Алексей Дмитриевич

Мать: Вахина Таисия Андреевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
25.04.1964

Муж: Истомин Валентин Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.05.1966

Дочь: Полканова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Истомин Валентин Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полканова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Истомин Валентин Михайлович

Смерть
12.01.2019
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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