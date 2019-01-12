Истомина (Вахина) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1942
Дата смерти12.01.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1942
Отец: Вахин Алексей Дмитриевич
Мать: Вахина Таисия Андреевна
Бракосочетание
25.04.1964
Рождение ребёнка
06.05.1966
Дочь: Полканова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Истомин Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полканова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Истомин Валентин Михайлович
Смерть
12.01.2019