Истомина (Лазарева) Анна Иннокентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Неизвестно
Отец: Лазарев Иннокентий Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1891
29.4.1891 Бракосочетание крестьянина д.Теребины Василий Иринеевич Истомин 26л первым браком и той же деревни крестьянская девица Анна Иннокентьевна Лазарева первым браком 29л. Поручители по жениху И... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: --- Александра Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
8.3.1892 родилась Александра у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещена 8.3 воспреимница крестьянская девица Анна Иринеевна Истомина. Ф29 оп39 д282 л75об-76
Рождение ребёнка
11.11.1893
Дочь: --- Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
11.11.1893 родилась Екатерина у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещена 11.11. воспреимница крестьянская девица Александра Матвеевна Истомина. Ф29 оп39 д304 л109об-110
Рождение ребёнка
06.05.1895
Сын: Истомин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
6.5.1895 родился Николай у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещен 6.5 восприемник солдат Михаил Иринеев Истомин. Ф29 оп39 д359 л56об-57
Рождение ребёнка
Около 26.11.1897
Дочь: --- Августа Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
26.11.1897 родилась Августа у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещена 26.11. воспреимница крестьянская жена д.Теребино Анна Матвеевна Истомина. Ф29 оп39 д427 л134о... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.
Сын: Истомин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
3.11.1899 родился Михаил у крестьянина д.Теребины Василия Иринеевича Истомина и Анны Иннокентьевны. Крещен 3.11. восприемник той же деревни кр-н Василий Матвеевич Истомин. Ф29 оп39 д502 л240об-241
Рождение ребёнка
16.11.1901
Сын: Истомин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Иринеевич
16.11.1901 родился Матвей у крестьянина д.Теребино Василий Иринеевич Истомин и Анна Иннокентьевна.крещен 16.11. восприемник Сергей Иннокентиев Лазарев. Ф29 оп39 д577 л14об-15
Смерть
Неизвестно