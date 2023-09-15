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--- (Истомина) Александра Васильевна

Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.03.1892

Дата смерти

01.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892

Отец: Истомин Василий Иринеевич

Мать: Истомина Анна Иннокентьевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
8.3.1892 родилась Александра у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещена 8.3 воспреимница крестьянская девица Анна Иринеевна Истомина. Ф29 оп39 д282 л75об-76
Смерть
01.05.1893
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
1.5.1893 умерла Александра 1 г. у крестьянина д.Теребино Василия Иринеевича Истомина Ф29 оп39 д304 л126об-127
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