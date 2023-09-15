--- (Истомина) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1892
Дата смерти01.05.1893
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1892
8.3.1892 родилась Александра у кр-на д. Теребины Василий Иринеев Истомин и Анна Иннокентиевна. Крещена 8.3 воспреимница крестьянская девица Анна Иринеевна Истомина. Ф29 оп39 д282 л75об-76
Смерть
01.05.1893
1.5.1893 умерла Александра 1 г. у крестьянина д.Теребино Василия Иринеевича Истомина Ф29 оп39 д304 л126об-127