Истомина (---) Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: --- Клавдия Иринеевна
Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно