Истомина (---) Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Анастасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: --- Клавдия Иринеевна

Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Истомин Михаил Иринеевич

Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Истомин Иван Иринеевич

Отец ребёнка: Истомин Ириней Матвеевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Ириней Матвеевич

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