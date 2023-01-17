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Истомин Ириней Матвеевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Истомин Матвей Васильевич

Мать: Истомина Анна Лукьяновна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Истомин Василий Иренеевич

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Истомин Михаил Иринеевич

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: --- Клавдия Иринеевна

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Истомин Иван Иринеевич

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: --- Анна Иринеевна

Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Анастасия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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