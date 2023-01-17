Истомин Ириней Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
1865
Сын: Истомин Василий Иренеевич
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: --- Клавдия Иринеевна
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: --- Анна Иринеевна
Мать ребёнка: Истомина Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно