Хохряков Николай Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохряков Николай Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Иосиф Макарович

Мать: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хохряков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Хохряков Тит Николаевич

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Хохряков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Хохрякова Дария Николаевна

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хохряков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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