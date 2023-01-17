Хохряков Николай Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Иосиф Макарович
Мать: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хохряков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Хохряков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Хохрякова Дария Николаевна
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Хохряков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Наталия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Яковлевна
Смерть
Неизвестно