Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Сын: Хохряков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1885 ст.
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1892
Сын: Хохряков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Хохрякова Дария Николаевна
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Хохряков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович
Смерть
Неизвестно