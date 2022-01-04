Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохряков Николай Осипович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Хохряков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Хохряков Тит Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1892

Сын: Хохряков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Хохрякова Дария Николаевна

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1904

Сын: Хохряков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Хохряков Николай Осипович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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