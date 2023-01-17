Хохряков Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хохряков Николай Осипович
Мать: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Домника Андреевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хохряков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Домника Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Получение воинского звания/чина
1916
старший унтер-офицер
Военная служба
30.07.1917
ранен, контужен. Первая мировая война.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домника Андреевна
Смерть
Неизвестно