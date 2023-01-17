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Хохряков Михаил Николаевич

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хохряков Николай Осипович

Мать: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Домника Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хохряков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Домника Андреевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Получение воинского звания/чина
1916
старший унтер-офицер
Военная служба
30.07.1917
ранен, контужен. Первая мировая война.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домника Андреевна

Смерть
Неизвестно
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