Домника Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Хохряков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Хохряков Семен Михайлович
Отец ребёнка: Хохряков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно