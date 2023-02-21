Домника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Хохряков Михаил Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хохряков Семен Михайлович

Отец ребёнка: Хохряков Михаил Николаевич

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохряков Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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