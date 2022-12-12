Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хохряков Николай Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Макарович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хохряков Григорий Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Иосифовна

Отец ребёнка: Иосиф Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1875

Сын: Леонтий Осипович

Отец ребёнка: Иосиф Макарович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Макарович

Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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