Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хохряков Николай Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Макарович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хохряков Григорий Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Макарович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Иосифовна
Отец ребёнка: Иосиф Макарович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Макарович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Леонтий Осипович
Отец ребёнка: Иосиф Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Макарович
Смерть
Неизвестно