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Хохряков Тит Николаевич

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Хохряков Николай Осипович

Мать: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Анна Титовна

Мать ребёнка: не указана

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Пелагея Титовна

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Сын: Хохряков Михаил Титович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
1915
ранен. Старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хохряков Евгений Титович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Военная награда
2015
Георгиевский крест IV степени
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Ивановна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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