Хохряков Тит Николаевич
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Хохряков Николай Осипович
Мать: Наталия Яковлевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Анна Титовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Пелагея Титовна
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Призыв на военную службу
1915
ранен. Старший унтер-офицер
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Военная награда
2015
Георгиевский крест IV степени
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно