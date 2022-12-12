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Наталия Николаевна

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1899

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Хохряков Николай Осипович

Мать: Наталия Яковлевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1918

Муж: Леконцев Яков Виссарионович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Перевозчикова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Леконцев Яков Виссарионович

Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Протопопова Тамара Яковлевна

Отец ребёнка: Леконцев Яков Виссарионович

Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1991
Пислегово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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