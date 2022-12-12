Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Хохряков Николай Осипович
Мать: Наталия Яковлевна
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Перевозчикова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Леконцев Яков Виссарионович
Титово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Протопопова Тамара Яковлевна
Отец ребёнка: Леконцев Яков Виссарионович
Смерть
1991