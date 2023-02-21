Иосиф Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосиф Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Макар Семенович

Мать: Наталья Ларионова

Рождение ребёнка
1862

Сын: Хохряков Николай Осипович

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хохряков Григорий Осипович

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1873

Сын: Иван Осипович

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1875

Сын: Леонтий Осипович

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика