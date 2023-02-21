Иосиф Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Макар Семенович
Мать: Наталья Ларионова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Хохряков Николай Осипович
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хохряков Григорий Осипович
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Иван Осипович
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Леонтий Осипович
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно