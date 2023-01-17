Севидов Гавриил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевидов Гавриил Яковлевич

Севидов Гавриил Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севидов Яков (Иаков) Ионыч

Мать: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Севидов Аркадий Гавриилович

Мать ребёнка: Севидова Наталья Ивановна

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севидов Игорь Гавриилович

Мать ребёнка: Севидова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севидова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севидова Наталья Ивановна

Познакомились в госпитале, куда попал раненый Гавриил Яковлевич.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close