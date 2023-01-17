Севидов Гавриил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1947
Сын: Севидов Аркадий Гавриилович
Мать ребёнка: Севидова Наталья Ивановна
Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севидов Игорь Гавриилович
Мать ребёнка: Севидова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севидова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Познакомились в госпитале, куда попал раненый Гавриил Яковлевич.
Смерть
Неизвестно