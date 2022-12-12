Севидов Аркадий Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севидов Аркадий Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севидов Гавриил Яковлевич

Мать: Севидова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
МГК им. Чайковского, Аркадий - известный пианист.
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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