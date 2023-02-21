Севидов Яков (Иаков) Ионыч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севидов Яков (Иаков) Ионыч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.

Сын: Севидов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севидов Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филякова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркина Александра (Шура) Яковлевна

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трусий Клавдия Яковлевна

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севидов Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севидова Елена Семёновна

Смерть
1919
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