Севидов Яков (Иаков) Ионыч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1919
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1903 ст.
Сын: Севидов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севидов Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филякова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркина Александра (Шура) Яковлевна
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трусий Клавдия Яковлевна
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севидов Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Севидова Елена Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севидова Елена Семёновна
Смерть
1919