Чиркина (Севидова) Александра (Шура) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркина Лилия Васильевна
Отец ребёнка: Чиркин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чиркин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чиркина Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чиркин Василий
Смерть
Неизвестно