Чиркина (Севидова) Александра (Шура) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркина (Севидова) Александра (Шура) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севидов Яков (Иаков) Ионыч

Мать: Севидова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркина Лилия Васильевна

Отец ребёнка: Чиркин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиркин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чиркина Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чиркин Василий

Смерть
Неизвестно
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