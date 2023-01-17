Севидов Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1903 ст.
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Хотеева Римма Алексеевна
Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна
Призыв на военную службу
06.06.1939
Место призыва Елецкий РВК, Орловская обл., Елецкий р-н|Елецкий ГВК, Орловская обл., г. Елец Место службы 676 бао 60 РАБ ОрВО; 6 ВА|штаб 6 ВА 1 БелФ
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Севидов Владен Алексеевич
Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
19.08.1944
Сын: Севидов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
майор | подполковник
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Сахарный диабет. Похоронен на Елецком кладбище, центральная аллея, т.к. был почётным гражданином Ельца.