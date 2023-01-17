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Севидов Алексей Яковлевич

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Место рождения

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

06.10.1903 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1903 ст.

Отец: Севидов Яков (Иаков) Ионыч

Мать: Севидова Елена Семёновна

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Хотеева Римма Алексеевна

Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Призыв на военную службу
06.06.1939
Елец, город Елец, Липецкая область
Место призыва Елецкий РВК, Орловская обл., Елецкий р-н|Елецкий ГВК, Орловская обл., г. Елец Место службы 676 бао 60 РАБ ОрВО; 6 ВА|штаб 6 ВА 1 БелФ
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Севидов Владен Алексеевич

Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1944

Сын: Севидов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Севидова Пелагея Семёновна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
майор | подполковник
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севидова Пелагея Семёновна

Смерть
1987
Сахарный диабет. Похоронен на Елецком кладбище, центральная аллея, т.к. был почётным гражданином Ельца.
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