Севидова (Лукьянова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севидова (Лукьянова) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.10.1904 ст.

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904 ст.

Отец: Лукьянов Семён Спиридоныч

Мать: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Хотеева Римма Алексеевна

Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Севидов Владен Алексеевич

Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1944

Сын: Севидов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севидов Алексей Яковлевич

Смерть
1995
Умерла в одной квартире с сыном Владимиром. Их тела обнаружили спустя несколько дней после смерти. Вскрывать квартиру поехали Хотеева Римма и Сахаров Виктор. Владимира нашли на диване, а Пелагею - на ... Показать все
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