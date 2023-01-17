Севидова (Лукьянова) Пелагея Семёновна
Место рождения
Дата рождения06.10.1904 ст.
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Хотеева Римма Алексеевна
Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Севидов Владен Алексеевич
Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
19.08.1944
Сын: Севидов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Севидов Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Умерла в одной квартире с сыном Владимиром. Их тела обнаружили спустя несколько дней после смерти. Вскрывать квартиру поехали Хотеева Римма и Сахаров Виктор. Владимира нашли на диване, а Пелагею - на ... Показать все