Севидов Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1944
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1944
Рождение ребёнка
29.12.1968
Дочь: Баранникова Лада Владимировна
Мать ребёнка: Севидова Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
Умер в одной квартире с матерью Пелагеей. Их тела обнаружили спустя несколько дней после смерти. Вскрывать квартиру поехали Хотеева Римма и Сахаров Виктор. Владимира нашли на диване, а Пелагею - на по... Показать все