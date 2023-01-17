Севидов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севидов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1944

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1944

Отец: Севидов Алексей Яковлевич

Мать: Севидова Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
29.12.1968

Дочь: Баранникова Лада Владимировна

Мать ребёнка: Севидова Людмила Петровна

Елец, город Елец, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севидова Людмила Петровна

Смерть
1995
Елец, город Елец, Липецкая область
Умер в одной квартире с матерью Пелагеей. Их тела обнаружили спустя несколько дней после смерти. Вскрывать квартиру поехали Хотеева Римма и Сахаров Виктор. Владимира нашли на диване, а Пелагею - на по... Показать все
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