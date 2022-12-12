Лукьянов Семён Спиридоныч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Семён Спиридоныч

Лукьянов Семён Спиридоныч

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Дочь: Севидова Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Елена Семёновна

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Фёдор Семёнович

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Тихон Семёнович

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьянова Александра Семёновна

Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close