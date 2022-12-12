Лукьянов Семён Спиридоныч
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Дочь: Севидова Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Казаки, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Елена Семёновна
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьянова Александра Семёновна
Мать ребёнка: Лукьянова Евгения Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
1935