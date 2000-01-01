Лукьянов Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьянов Пётр Семёнович

Лукьянов Пётр Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Семён Спиридоныч

Мать: Лукьянова Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стребкова Римма Петровна

Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Антонина Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close