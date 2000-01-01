Лукьянов Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стребкова Римма Петровна
Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Николай Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянов Николай Петрович
Мать ребёнка: Лукьянова Антонина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно