Севидова (Журавлёва) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севидова (Журавлёва) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1947

Сын: Севидов Аркадий Гавриилович

Отец ребёнка: Севидов Гавриил Яковлевич

Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севидов Гавриил Яковлевич

Познакомились в госпитале, куда попал раненый Гавриил Яковлевич.
Смерть
Неизвестно
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