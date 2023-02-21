Севидова (Журавлёва) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1947
Сын: Севидов Аркадий Гавриилович
Отец ребёнка: Севидов Гавриил Яковлевич
Исетское, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Познакомились в госпитале, куда попал раненый Гавриил Яковлевич.
Смерть
Неизвестно