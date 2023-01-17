Леонтьев (Данилов) Куприян Данилович
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Леонтьев Симеон Куприянович
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Леонтьева Елена Киприяновна
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Леонтьев Иван Киприянович
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно