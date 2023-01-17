Леонтьев (Данилов) Куприян Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонтьев (Данилов) Куприян Данилович

Леонтьев (Данилов) Куприян Данилович

avatar

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: Леонтьев Данила Леонтиевич

Мать: Леонтьева Варвара Николаевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Леонтьев Симеон Куприянович

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Леонтьева Елена Киприяновна

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Леонтьев Иван Киприянович

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close