Леонтьев (Данилов) Марка(Маркел) Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев (Данилов) Марка(Маркел) Киприянович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Леонтьев (Данилов) Киприян Данилович

Мать: Леонтьева (Петрова) Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1806 ст.

Жена: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Киприянов Мамант Маркович

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1813 ст.

Сын: Киприянов Фирс Маркович

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1817 ст.

Сын: Данилов-Леонтьев (Киприянов) Павел Маркович (Маркелович)

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1818 ст.

Сын: Данилов (Киприянов) Симеон Маркович (Маркелович)

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1823 ст.

Дочь: Данилова (Киприянова) Ульяна Марковна

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1826 ст.

Сын: Данилов-Леонтьев (Киприянов) Александр Маркович

Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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