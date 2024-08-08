Леонтьев (Данилов) Марка(Маркел) Киприянович
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Бракосочетание
10.11.1806 ст.
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Киприянов Мамант Маркович
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Киприянов-Серединин Адриан (Андрей) Маркович
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
07.12.1813 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
24.07.1817 ст.
Сын: Данилов-Леонтьев (Киприянов) Павел Маркович (Маркелович)
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
25.08.1818 ст.
Сын: Данилов (Киприянов) Симеон Маркович (Маркелович)
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
18.12.1823 ст.
Дочь: Данилова (Киприянова) Ульяна Марковна
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Рождение ребёнка
30.08.1826 ст.
Сын: Данилов-Леонтьев (Киприянов) Александр Маркович
Мать ребёнка: Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Смерть
Неизвестно