Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна
Место рождения
Дата рождения1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809 ст.
Сын: Киприянов Мамант Маркович
Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Киприянов Андреян Маркович
Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Данилова Ульяна Марковна
Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович
Рождение
1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно