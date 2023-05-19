Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Дементьева) Наталья Деметьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Киприянов Мамант Маркович

Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Киприянов Андреян Маркович

Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Киприянов Фирс Маркович

Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Данилов Симеон Маркович

Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Данилова Ульяна Марковна

Отец ребёнка: Леонтьев Марка Киприянович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение
1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Марка Киприянович

Смерть
Неизвестно