Леонтьева (Данилова) Ефимия Киприяновна
Место рождения
Дата рождения1768 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Аврамова Анна Давыдовна
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Аврамов Тимофей Давыдович
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Рождение ребёнка
1795 ст.
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Аврамова Матрона Давыдовна
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно