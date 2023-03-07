Леонтьева (Данилова) Ефимия Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Данилова) Ефимия Киприяновна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768 ст.

Отец: Леонтьев Киприян Данилович

Мать: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Аврамова Анна Давыдовна

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Аврамов Лукоян Давыдович

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Аврамов Тимофей Давыдович

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Аврамов Павел Давыдович

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Аврамова Матрона Давыдовна

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Аврамов Андрей Давыдович

Отец ребёнка: Аврамов Давыд Аврамович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамов Давыд Аврамович

Смерть
Неизвестно
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