Леонтьева (Иванова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Иванова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Леонтьев Симеон Киприянович

Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Леонтьева Елена Киприяновна

Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Леонтьев Иван Киприянович

Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1780 ст.

Сын: Леонтьев Петр Киприянович

Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Киприян Данилович

Смерть
Неизвестно
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