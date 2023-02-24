Леонтьева (Иванова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Леонтьев Симеон Киприянович
Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Леонтьева Елена Киприяновна
Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Леонтьев Иван Киприянович
Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович
Рождение ребёнка
24.08.1780 ст.
Сын: Леонтьев Петр Киприянович
Отец ребёнка: Леонтьев Киприян Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно