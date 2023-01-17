Леонтьев (Данилов) Симеон Куприянович
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.
Дочь: Данилова Татьяна Семёновна
Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна
Рождение ребёнка
1797 ст.
Дочь: Данилова Варвара Симеоновна
Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Лентьев Харитон Симеонович
Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно