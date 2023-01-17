Леонтьев (Данилов) Симеон Куприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев (Данилов) Симеон Куприянович

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Леонтьев Куприян Данилович

Мать: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1796 ст.

Дочь: Данилова Татьяна Семёновна

Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1797 ст.

Дочь: Данилова Варвара Симеоновна

Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Данилов Тарас Симеонович

Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна

Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Лентьев Харитон Симеонович

Мать ребёнка: Данилова Агафья Куприяновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Агафья Куприяновна

Смерть
Неизвестно
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