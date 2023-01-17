Леонтьева (Данилова) Елена Киприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Данилова) Елена Киприяновна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Леонтьев Киприян Данилович

Мать: Леонтьева Агафья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Сергеев Иларион Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Сергеев Яков Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Сергеева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Сергеев Лукоян Иванович

Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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