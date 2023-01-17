Леонтьева (Данилова) Елена Киприяновна
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Сергеева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1808 ст.
Отец ребёнка: Сергеев Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно