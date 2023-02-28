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Сергеев Иван Сергеевич

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Сергеев Иларион Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Сергеев Яков Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Сергеева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Сергеев Лукоян Иванович

Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Елена Киприяновна

Смерть
Неизвестно
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