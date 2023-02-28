Сергеев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Сергеева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна
Рождение ребёнка
1808 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Елена Киприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно