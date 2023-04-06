Аврамов Лукоян Давыдович
Место рождения
Дата рождения1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1812 ст.
Сын: Аврамов Стефан Лукьянович
Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Аврамова Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Аврамова Евфросиния Лукьяновна
Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Аврамова Марина Лукьяновна
Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Фёкла Никоновна
Смерть
Неизвестно