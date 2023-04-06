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Аврамов Лукоян Давыдович

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1812 ст.

Сын: Аврамов Стефан Лукьянович

Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Аврамова Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Аврамова Евфросиния Лукьяновна

Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Аврамова Марина Лукьяновна

Мать ребёнка: Аврамова Фёкла Никоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Фёкла Никоновна

Смерть
Неизвестно
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