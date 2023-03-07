Аврамов Давыд Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАврамов Давыд Аврамович

Аврамов Давыд Аврамович

avatar

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791 ст.

Дочь: Аврамова Анна Давыдовна

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Аврамов Лукоян Давыдович

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Аврамов Тимофей Давыдович

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Аврамов Павел Давыдович

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Аврамова Матрона Давыдовна

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Аврамов Андрей Давыдович

Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Ефимия Киприяновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close