Аврамов Давыд Аврамович
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791 ст.
Дочь: Аврамова Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Аврамов Тимофей Давыдович
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Аврамова Матрона Давыдовна
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Леонтьева Ефимия Киприяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно