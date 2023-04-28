Григорьева (Андриянова) Анна Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Андриянова) Анна Андрияновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1730 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1759 ст.

Дочь: Григорьева Марья Авраамовна

Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1766 ст.

Сын: Григорьев Тимофей Авраамович

Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Григорьева Матрона Авраамовна

Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Авраам Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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