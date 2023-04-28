Григорьева (Андриянова) Анна Андрияновна
Место рождения
Дата рождения1730 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759 ст.
Дочь: Григорьева Марья Авраамовна
Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич
Рождение ребёнка
1766 ст.
Сын: Григорьев Тимофей Авраамович
Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич
Рождение ребёнка
1769 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Григорьева Матрона Авраамовна
Отец ребёнка: Григорьев Авраам Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно