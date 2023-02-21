Леонтьева (Николаева) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1737 ст.
Рождение ребёнка
04.04.1741 ст.
Отец ребёнка: Леонтьев Данила Леонтиевич
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Леонтьев Киприян Данилович
Отец ребёнка: Леонтьев Данила Леонтиевич
Смерть
Неизвестно