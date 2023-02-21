Леонтьева (Николаева) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Николаева) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.09.1737 ст.

Муж: Леонтьев Данила Леонтиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1741 ст.

Сын: Леонтьев Осип Данилович

Отец ребёнка: Леонтьев Данила Леонтиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Леонтьев Киприян Данилович

Отец ребёнка: Леонтьев Данила Леонтиевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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